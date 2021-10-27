Барнаул, , 12:32 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 27 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6157 человек, причём за минувшие сутки в сводку вновь внесли очень много погибших — 27.

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Тяжелобольных насчитывается 831 (+2 за сутки), из них 295 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (18 713 человек, +80 за сутки) и ОРВИ (58 961 человек, +337 за сутки). Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 1659 детей (+47 за сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (86 732 человека, рекордные +426 за сутки) новый вирус победили 61 564 человека (всего +142 за сутки). Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 9548 (+1629 за сутки).

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