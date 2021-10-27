Москва, , 12:31 — REGNUM В условиях режима нерабочих дней, введённого в России на фоне обострения ситуации с коронавирусом, закрытие границ между регионами страны является последней мерой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

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«Вы знаете, что закрытие границ и закрытие границ регионов — это то, что, конечно, является абсолютно последней мерой, и это, скажем так, то, что, конечно, не приветствуется. Особенно закрытие границ регионов», — сказал Песков.

Он напомнил об опасениях эпидемиологов, которые не исключают, что ситуация не будет улучшаться, поскольку многие граждане отправляются в поездки и путешествия в этот период: «Возможны последствия эпидемиологические после этого. Но с другой стороны, это не запрещено. Каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется».