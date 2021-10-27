Уфа, , 12:35 — REGNUM Бывшего судебного пристава, обвиняемого в получении взятки, осудили в Башкирии. Об этом 27 октября сообщает республиканской прокуратуры.

Судебный пристав 02.fssprus.ru

В суде установлено, что в Уфе 26-летний фигурант уголовного дела в августе 2019 года обнаружил автомобиль марки «Киа Рио», который принадлежал должнице по кредитному договору.

Обвиняемый не стал изымать автотранспортное средство, а предложил его продать и оказал содействие в продаже за 280 тысяч рублей. Сделка проводилась с личным участием обвиняемого. За свои услуги он запросил 14 тысяч рублей.

Позже должница написала заявление в полицию об угоне автомобиля, была разоблачена и предстала перед судом за заведомо ложный донос.

«Преступление было выявлено сотрудниками службы собственной безопасности Федеральной службы судебных приставов России по Башкирии», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый не признал вину.

В результате суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, штрафу в 70 тысяч рублей, лишению права занимать должности на госслужбе сроком на три года. Кроме этого, с фигуранта уголовного дела взыскано в доход государства 14 тысяч рублей.

«Приговор не вступил в законную силу, прокуратура намерена его обжаловать в связи с чрезмерной мягкостью», — говорится в сообщении пресс-службы.