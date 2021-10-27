Москва, , 12:30 — REGNUM В настоящее время безналичными способами оплаты пользуются 87% населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Егор Кривошея.

Наличные Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Доля людей, которые используют наличные, продолжит сокращаться, но ожидать полного ухода наличных в ближайшие годы точно не стоит, — сказал Кривошея. — Сейчас большинство людей пользуется портфелем платежных инструментов, где есть и наличные, и безналичные способы оплаты, причем и через карту, и через продвинутые инструменты. Безналичными способами оплаты сейчас пользуется 87% населения. Эта доля стабильно растет».

При этом, как подчеркнул эксперт, доля тех, кто использует только безналичную или наличную оплату, сильно зависит от сегмента.

«Так, в интернет-магазинах это более 40% клиентов, в кафе и ресторанах — 13%, в палатках, киосках и рынках — 7%, а в офлайн-рознице — 9%. Но и доля тех, кто использует только наличные, уменьшается. В интернет-магазинах это 7% клиентов, в кафе и ресторанах — 17%, в палатках, киосках и на рынках — 28%, а в офлайн-магазинах — 18%, — сказал Кривошея. — Большинство людей находится где-то между этими крайностями и когда-то оплачивают покупки наличными, а когда-то безналично. При этом в интернет-магазины не ходит около 67% жителей РФ, а вот офлайн-магазины даже в пандемию более 55% граждан посещали почти ежедневно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российские банки еще не скоро смогут полностью отказаться от банкоматов и перейти лишь на телефонные приложения.