Кулеба пригрозил России долгой борьбой в международных судах
Киев, 27 октября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Борьба с Россией в международных судах входит в число стратегических целей внешнеполитической деятельности Украины. Это «игра вдолгую», заявил 27 октября на брифинге украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, МИД ведёт системную работу, чтобы побеждать Россию в международных судах. Россия, по мнению Киева, должна нести «ответственность за преступления».
«Мы не остановимся. Мы научились играть вдолгую и выигрывать», — подчеркнул Кулеба.
Так, одной из побед министр назвал решение суда Амстердама о скифском золоте.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября апелляционный суд Амстердама вынес решение о том, что коллекция скифского золота из музеев Крыма должна быть передана Украине. Россия намерена оспорить это решение.
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