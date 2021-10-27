Киев, 27 октября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Борьба с Россией в международных судах входит в число стратегических целей внешнеполитической деятельности Украины. Это «игра вдолгую», заявил 27 октября на брифинге украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Kmu.gov.ua Дмитрий Кулеба

По его словам, МИД ведёт системную работу, чтобы побеждать Россию в международных судах. Россия, по мнению Киева, должна нести «ответственность за преступления».

«Мы не остановимся. Мы научились играть вдолгую и выигрывать», — подчеркнул Кулеба.

Так, одной из побед министр назвал решение суда Амстердама о скифском золоте.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября апелляционный суд Амстердама вынес решение о том, что коллекция скифского золота из музеев Крыма должна быть передана Украине. Россия намерена оспорить это решение.

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