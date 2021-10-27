Джакарта, , 12:26 — REGNUM ВМС Австралии оказали помощь членам семей жертв крушения подводной лодки KRI Nanggala 402, затонувшей в Индонезии в апреле 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 Ministry of Defence and Security

Помощь была оказана во время визита военного корабля HMAS Canberra в Джакарту.

«Мы очень благодарим вас за внимание, молитвы и пожертвования австралийского комитета по подводным лодкам. Мы передадим эту помощь родственникам, надеемся, она будет полезной», — говорится в заявлении вооруженных сил Индонезии.

Помощь оказывается уже второй раз. Ранее Великобритания также оказала помощь населению Индонезии на сумму 53 000 фунтов стерлингов, или около 1 млрд индонезийских рупий.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что вакцинация против COVID-19 детей в возрасте 5−11 лет может быть проведена в 2022 году.

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