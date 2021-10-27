Джакарта, 27 октября 2021, 12:26 — REGNUM ВМС Австралии оказали помощь членам семей жертв крушения подводной лодки KRI Nanggala 402, затонувшей в Индонезии в апреле 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402
Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402
Ministry of Defence and Security

Помощь была оказана во время визита военного корабля HMAS Canberra в Джакарту.

«Мы очень благодарим вас за внимание, молитвы и пожертвования австралийского комитета по подводным лодкам. Мы передадим эту помощь родственникам, надеемся, она будет полезной», — говорится в заявлении вооруженных сил Индонезии.

Помощь оказывается уже второй раз. Ранее Великобритания также оказала помощь населению Индонезии на сумму 53 000 фунтов стерлингов, или около 1 млрд индонезийских рупий.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что вакцинация против COVID-19 детей в возрасте 5−11 лет может быть проведена в 2022 году.

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