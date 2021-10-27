Почти 40% жителей Южной Кореи пьют воду из-под крана — опрос
Сеул, 27 октября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Порядка трех жителей Южной Кореи из десяти пьют воду из-под крана или кипятят водопроводную воду перед употреблением. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.
com77380
Водопроводный кран
Согласно опросу, в котором приняли участие 72 460 домохозяйств, проживающих в 161 городе и округах страны, вышеуказанный ответ дали 36% респондентов.
49,5% опрошенных предварительно фильтруют водопроводную воду перед употреблением, а 32,9% — покупают воду для питья в бутылках.
Между тем 67% респондентов сообщили о том, что используют водопроводную воду во время приготовления пищи, 33,7% — во время готовки используют воду, прошедшую очистку.