Казань, , 12:28 — REGNUM В столице Татарии задержали полковника ГУ МЧС России по РТ по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает «БИЗНЕС Online», начальника управления материально-технического обеспечения ГУ МЧС России по РТ, полковника внутренней службы подозревают в махинациях с ремонтом пожарных машин, которые, по предварительной версии, не нуждались в нем. Сумма контрактов на фиктивный ремонт пожарного транспорта оценивается в размере 309 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии начальника отдела МЧС арестовали по обвинению в получении взяток. Он совместно с неустановленными должностными лицами МЧС получал деньги от представителей фирм за содействие в оформлении и получении лицензий на осуществление монтажа, техобслуживания и ремонта средств безопасности зданий.

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