Москва, , 12:23 — REGNUM Слова президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма являются заявлением о территориальных притязаниях к России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Безусловно, заявление [Зеленского] о «возвращении» Крыма является в настоящее время ничем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации», — сказал Песков.

По его словам, подобные заявления со стороны украинского лидера «могут иметь свои негативные последствия».