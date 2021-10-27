Москва, 27 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Слова президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма являются заявлением о территориальных притязаниях к России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Безусловно, заявление [Зеленского] о «возвращении» Крыма является в настоящее время ничем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации», — сказал Песков.

По его словам, подобные заявления со стороны украинского лидера «могут иметь свои негативные последствия».