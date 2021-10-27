Москва, , 12:22 — REGNUM Темпы восстановления и роста экономики России в 2022 году по сравнению с 2021 годом замедлятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил директор Института торговой политики ВШЭ Александр Данильцев, комментируя информацию о 35-процентном росте внешней торговли РФ.

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«Скорее всего, расширение торговли в конце 2021 года продолжится, и, конечно, объем существенно вырастет по сравнению с 2020 годом. Это объясняется постепенным восстановлением мировой экономики и спроса, а также ростом цен на энергоносители и сырье. В целом во второй половине года восстановление спроса на глобальном рынке оказалось лучше, чем ожидали, — сказал Данильцев. — Темпы восстановления и роста экономики в 2022 году по сравнению с 2021 годом замедлятся, но, скорее всего, если не произойдет новой волны резкого ухудшения пандемии, рост к 2022 году будет. Хотя нет полной уверенности, что будет полностью восстановлен предкризисный уровень, несмотря на хорошие результаты 2021 года».

К факторам риска эксперт отнес возможные экономические проблемы в Китае (который в настоящее время — главный источник роста), неуверенность в США и, главное, обострение экономических проблем в странах с невысоким уровнем экономического развития, которые в условиях пандемии оказались в трудном положении.

«Риски также могут усилиться в случае несогласованных действий государств, если они не будут учитывать интересы партнеров», — подчеркнул Данильцев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году темпы роста внешней торговли РФ будут зависеть от мер против распространения коронавируса, а также от политики торговых партнеров России.

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