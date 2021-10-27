Галанчожский район, Чечня, 27 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Чечне обезврежена 500-килограммовая авиационная бомба. Её обнаружил в Галанчожском районе местный житель, сообщив об опасной находке в экстренные службы. На место обнаружения снаряда прибыли сотрудники МЧС и правоохранительных органов, сообщили в региональном управлении спасательного ведомства.

ГУ МЧС РФ по Чеченской республике Авиационная бомба

Как было установлено, несмотря на то, что авиационная бомба пролежала в земле свыше 20 лет, она могла в любой момент сдетонировать. Прибывший по вызову в Чечню пиротехнический расчет МЧС России из Ростова-на-Дону провел операцию по обезвреживанию снаряда.

Она прошла в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Во время обезвреживания бомбы никто не пострадал.

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