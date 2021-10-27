Новосибирск, , 12:22 — REGNUM Новосибирское правительство обратилось к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести на удалённую работу всех сотрудников старше 60 лет, не сделавших прививку от коронавируса.

Удаленная работа Максим Додонов © ИА Красная Весна

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«Работодателям рекомендуем перевести на дистанционную работу всех, кто старше 60 лет, чтобы за четыре недели они прошли вакцинацию от коронавируса. Также рекомендуем дать работникам два оплачиваемых отгула, чтобы те сделали прививку», — цитируют «НГС Новости» первого заместителя губернатора региона Юрия Петухова.

По официальным данным, сейчас Новосибирская область приближается к 50% охвату вакцинацией.