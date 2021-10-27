Ростов-на-Дону, , 12:20 — REGNUM В Ростовской области обновлён антирекорд по числу новых заражений коронавирусом. За истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 609 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 октября. Это на десять случаев заражения больше, чем днём ранее.

Коронавирус Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Наибольшее число новых носителей коронавируса выявлено в Ростове-на-Дону (200), Таганроге и Шахтах (по 29), Волгодонске (25), Новочеркасске (23), Новошахтинске (15), Азове (14), Каменске-Шахтинском (12), Аксайском районе (11). Около 18% заразившихся — люди старше 66 лет, 17,7% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждёно 153 590 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 129 570 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области подтвердили ещё 599 случаев заражения коронавирусом