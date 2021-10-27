Москва, , 12:20 — REGNUM Признаков замедления роста внешней торговли РФ до конца 2021 года не наблюдается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявила старший научный сотрудник Института контрольно-надзорной деятельности РАНХиГС Галина Баландина. Так она прокомментировала данные ФТС РФ о том, что российский внешнеторговый товарооборот за девять месяцев 2021 года вырос на 35%.

Торговля Tom Drigers

«Признаков замедления роста внешней торговли до конца текущего года не наблюдается, если только распространение пандемии не приведет к ограничениям на международные перевозки грузов в оставшиеся месяцы, — сказала Баландина. — А в 2022 году темпы роста внешней торговли будут в основном зависеть от следующих факторов: мер против распространения коронавируса, политики стран — торговых партнеров России, цен на основные продукты российского экспорта (энергоносители, металлы, удобрения), роста внутренней экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём российского внешнеторгового товарооборота составил за девять месяцев 2021 года 540 млрд долларов.

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