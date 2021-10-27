Краснодар, , 12:20 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 265 новых случаев заражения коронавирусом, это на пять случаев больше, чем сетками ранее. Данные статистики за 27 октября опубликовал региональный оперативный штаб. В числе новых ковид-пациентов — 33 ребёнка.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В Краснодаре выявили 59 случаев, в Сочи — 25, в Лабинском районе — 18, в Выселковском — 17, в Мостовском — 13, в Новороссийске, Темрюкском и Кореновском районах — по 11. По десять заболевших в Геленджике, Туапсинском и Динском районах», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии на территории Кубани положительные результаты тестов на коронавирус получили 80 430 человек, выздоровели 58 037 человек. Скончались за весь период 7 216 пациентов с коронавирусом.

На 27 октября в стационарах Краснодарского края проходят лечение с подозрением на COVID-19 6 693 человека, у 3 368 жителей диагноз подтверждён. Амбулаторно лечатся 11 809 человек с подтверждённым заражением, а всего на больничном дома остаются 36 375 человек с подозрением на ковид. 117 ковид-пациентов находятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО.