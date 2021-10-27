Ташкент, 27 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Узбекистана за девять месяцев текущего года составил 28,2 миллиарда долларов. Это следует из сообщения Государственного комитета по статистике Узбекистана.

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По данным ведомства, рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 2,5% или на 680,4 млн долларов.

«Однако, этот показатель ниже доковидного показателя 2019 года, тогда внешнеторговый оборот составил 31,6 миллиардов долларов», — говорится в сообщении комитета.