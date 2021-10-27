Москва, 27 октября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Киев повсеместно нарушает условия Минских соглашений, что подтвердил артиллерийских обстрел ДНР и ЛНР накануне. Об этом 27 октября заявил военный эксперт ЛНР Андрей Марочко на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Украина де-факто вышла из Минских соглашений. У жителей Донбасса завис немой вопрос: что ещё должна сделать Украина, чтобы уже можно было сказать, что они уже из вышли из Минских соглашений? Озвучивать официально Киев не будет, а на деле будет нарушать их повсеместно, абсолютно не придерживаясь никаких рамок», — заявил Марочко.

По его словам, 26 октября ДНР и ЛНР подверглись массированному артиллерийскому удару с применением БПЛА.

«Были применены от 82-мм миномётов до гаубиц 152 мм. Обстреливали абсолютно по всей линии боевого соприкосновения — это не только бывшие горячие точки, но есть также и уже новые точки, где начинает разгораться конфликт. Все обстрелы сопровождались использованием беспилотных летательных аппаратов», — указал он.

26 октября украинские военные впервые применили в Донбассе ударный беспилотник — аппарат турецкого производства «Байрактар», по данным украинской стороны, уничтожил ракетным ударом артиллерийское орудие.