Тегеран, , 12:16 — REGNUM С призывом к США и другим западным странам отменить введенные ими против Афганистана односторонние санкции обратился министр иностранных дел КНР Ван И. Он заявил об этом 27 октября во время своего выступления по видеосвязи на второй министерской встрече стран — соседей Афганистана, которая проходит в Тегеране.

Ван И UN Geneva

«Мы должны призвать США и западные страны выполнить свои первоочередные обязательства по оказанию помощи Афганистану в его переходе от трудностей к новой жизни. Помимо многого другого, сейчас они должны отменить односторонние санкции против Афганистана, чтобы его государственные активы могли как можно скорее начать использоваться для удовлетворения нужд населения», — сказал глава китайского МИД.

Также он призвал к созданию на базе ООН и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) многосторонних механизмов для борьбы с терроризмом в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии 26 октября приняло решение о предоставлении чрезвычайной грантовой помощи в размере $65 млн Афганистану и соседним странам.