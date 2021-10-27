Тбилиси, , 12:15 — REGNUM Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме в Рустави, 27 октября навестила омбудсмен Украины Людмила Денисова. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

"Я лично хочу ознакомиться с состоянием его здоровья, потому что сегодня 27-й день его голодовки, — сказала Денисова. — Главная цель моего визита — разобраться, насколько здесь защищены его права».

Омбудсмен также сообщила журналистам, что ознакомится с состоянием тюремной больницы, куда предлагают перевести Саакашвили. Также она хочет встретиться с его личным врачом Николозом Кипшидзе.

Денисова добавила, что постарается узнать причину, по которой в Грузию не пустили украинского адвоката Саакашвили — Евгения Грушовца.

Напомним, Саакашвили лишили грузинского гражданства, когда он бежал из страны. В настоящее время он является гражданином Украины. В Грузии продолжает действовать основанная им партия «Единое национальное движение». Он вернулся на родину, чтобы поддержать её во время выборов в органы самоуправления. Экс-президента задержали в Тбилиси 1 октября, так как он ранее был заочно осуждён по ряду уголовных дел.

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