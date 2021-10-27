Красногорск, , 12:19 — REGNUM Уровень суточного прироста числа новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 27 октября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 2670 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 260 случаев меньше аналогичного показателя 25 октября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2930 человек, а днем ранее — у 3127 жителей Подмосковья.

Всего по состоянию на 27 октября в России выявлено 36 582 случая заражения коронавирусом.

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