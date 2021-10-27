Керчь, Крым, , 12:14 — REGNUM Проверку работы администрации города Керчи проводят сотрудники силовых структур 27 октября. Проверка является плановой, сообщил в соцсетях глава региона Сергей Аксёнов.

Крым. Керчь Марина Каширская © ИА REGNUM

«Сотрудники силовых структур проводят в администрации Керчи проверку эффективности расходования бюджетных средств. Это плановая проверка. Такие проверки могут быть проведены в администрации любого муниципалитета», — написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, Станислав Бурсаков назначен на должность главы администрации Керчи 30 сентября, до этого он исполнял обязанности главы.