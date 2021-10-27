Киев, 27 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Власти Украины обратятся к Германии с просьбой не принимать поспешных решений, связанных с вводом в эксплуатацию «Северного потока — 2». Об этом 27 октября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

«Мы доведем свою позицию до германских партнеров и будем просить их работать над тем, чтобы решения по «Северному потоку — 2» не принимались торопливо, быстро, без тщательного анализа», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, какими бы быстрыми «ни были действия германского регулятора, все равно ключевое — это еще привлечение Европейской комиссии к этому процессу».

«Конечная цель — это применение третьего энергетического пакета к функционированию «Северного потока — 2», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября сопредседатель немецкой партии «Союз-90» / «Зелёные»Анналена Бербок заявила, что реализация проекта «Северный поток — 2» является ошибкой.

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