Санкт-Петербург, 27 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду, 27 октября, представил депутатам Законодательного собрания законопроекта о бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Согласно законопроекту, в 2022 году бюджет Северной столицы имеет доходную часть в размере 874,3 млрд рублей, расходную часть в размере 918,1 млрд рублей, плановый дефицит — 43,8 млрд рублей, или 5,2% от объема собственных доходов бюджета.

По словам Александра Беглова, проект бюджета закладывает фундамент для ускоренного экономического развития города. Напомнив о стратегических направлениях развития Санкт-Петербурга — комфортный, социальный, умный и открытый город — губернатор подчеркнул, что «главный финансовый документ города составлен, как «дорожная карта» наших действий по этим направлениям».

В 2022—2024 годов прибавка собственных доходов Санкт-Петербурга ожидается в среднем по 10% в год. По сравнению с 2020 годом доходы в 2024 году увеличатся в 1,5 раза.«Общий объем расходов за трехлетний период составит 3 трлн рублей. Имея столь значимую финансовую базу, город может реализовать масштабную программу развития для достижения национальных целей, заданных резидентом России», — заявил Александр Беглов.

К концу 2024 года Петербург планирует решить проблему дефицита мест в школах и детских садах, отметил губернатор. «Темпы строительства образовательных объектов за последние три года — самые высокие в истории города. Но мы намерены их увеличить. В следующие три года планируем ввести 205 школ и детских садов», — подчеркнул Беглов. В целом петербургское образование в 2022—2024 годах получит 603,6 млрд рублей.

Добавим, что на реализацию Адресной инвестиционной программы в 2022 году планируется выделить 133,4 млрд руб., что практически на треть больше, чем в 2021 году. На 2023 год — 161,7 млрд рублей и на 2024 год — 152 млрд рублей. Приоритетными направлениями АИПстали развитие метрополитена и дорожно-транспортной инфраструктуры, а также обеспечение жильем городских очередников.

На приобретение жилья в 2022 году запланировано 11,9 млрд рублей, из них: 6,5 млрд рублей на обеспечение жильем отдельных категорий граждан и 5,4 млрд руб. на обеспечение жильем детей-сирот. Суммарно в 2022 году планируется к приобретению 75 тысяч кв. метров жилья.