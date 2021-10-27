Москва, 27 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Лидером рейтинга самых надежных банков России стал Сбер, его назвали 64% жителей России. На втором месте — ВТБ (43%), третье место разделили — Газпромбанк, Альфа-Банк и Тинькофф Банк (по 19%), приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru и Банки.ру.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение банка

Также граждане считают надежными Россельхозбанк (10%), Почта Банк (8%), Райффайзенбанк (7%), банк «Открытие» и Совкомбанк (по 4%). Промсвязьбанку и Росбанку доверяют по 3% россиян, банкам «Санкт-Петербург» и «Уралсиб» — по 2%.

Меньше всего респонденты доверяют банкам «Траст», «Пересвет», Всероссийский банк развития регионов, Новикомбанк, БМ-Банк и Московский областной банк (менее 1%). Не считают надежным ни один из российских банков 8%.

Опрос проеден 13 сентября — 19 октября 2021 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 582 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, Самым надежным банком в России, по мнению большинства граждан РФ (71%), является Сбербанк (банк с госучастием).

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