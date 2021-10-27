Чебоксары, , 12:12 — REGNUM Министерство здравоохранения Чувашии назвало ложной информацию о пропуске пациентов в медицинские организации по QR-кодам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Минздрав опубликовал опровержение после публикации в одном из СМИ о том, что во время нерабочей недели якобы в больницы будут пускать только по QR-кодам.

«Данная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что медицинские организации продолжат работу в штатном режиме. Для получения помощи не нужно предъявлять сертификаты вакцинированных, переболевших или результаты ПЦР-тестов», — заявили в министерстве.

Напомним, что нерабочие дни объявлены с 30 октября по 7 ноября. В девяти муниципалитетах Чувашии они начались с 26 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия сняла проблему острой нехватки медицинского кислорода в больницах. Глава республики Олег Николаев заверил, что ситуация стабилизируется и, «как минимум, поддерживается на том же уровне, чтобы оказать должную медицинскую помощь».

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