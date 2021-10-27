Москва, , 12:12 — REGNUM Обстановка в Донбассе резко осложнилась в связи с массированным артиллерийским ударом. Об этом 27 октября заявил военный эксперт ЛНР Андрей Марочко на телеканале «Россия 24».

Донбасс. Руины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация очень сложна. К сожалению, могу сказать, что маховик войны набрал очень большие обороты, и сейчас остановить этот маховик будет весьма сложно. Неминуемо будет эскалация конфликта и горячая стадия будет нарастать», — заявил Марочко.

По его словам, 26 октября ДНР и ЛНР подверглись массированным артиллерийским ударам, которые при этом сопровождались использованием беспилотных летательных аппаратов.

«Были применены от 82-мм миномётов до гаубиц 152 мм. Обстреливали абсолютно по всей линии боевого соприкосновения — это не только бывшие горячие точки, но есть также и уже новые точки, где начинает разгораться конфликт», — указал он.

26 октября украинские военные впервые применили в Донбассе ударный беспилотник — аппарат турецкого производства «Байрактар», по данным украинской стороны, уничтожил ракетным ударом артиллерийское орудие.