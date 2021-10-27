Ростов-на-Дону, 27 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Ростовской области от гриппа привито более одного миллиона человек, что превышает 25% от численности населения региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

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«Общее число привитых против гриппа в Ростовской области составило 1 млн 064 тыс. 231 человек или 25,4% от численности населения области», — уточнили в ведомстве.

От гриппа в Ростовской области привито 837 тыс. 721 взрослый и 180 тыс. 846 детей. За счёт средств работодателей иммунизацией охвачены 45 тыс. 664 человека.