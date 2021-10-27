Бишкек, 27 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Заместитель министра сельского и водного хозяйства и развития регионов Киргизии Марсбек Ильич уулу и его предшественник Амангельды Исаев задержаны из-за подозрений в коррупции. Об этом сообщает 27 октября пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

(сс) hja1306 Киргизия

Чиновники задержаны в рамках работы по выявлению и привлечению к ответственности всех лиц, которые участвовали в создании «устойчивой коррупционной схемы поборов сельхозпроизводителей», пояснили в ведомстве. Действующего и бывшего заместителей министра 26 октября задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По данным ведомства, госслужащие вступили в сговор с компаниями и на протяжении нескольких лет искусственно сдерживали вывоз киргизской сельхозпродукции в страны ЕАЭС. За это они получали материальное вознаграждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киргизии из-за подозрений в вымогательстве уволили ответственного секретаря комиссии по помилованию администрации президента Таалайбека Апенова.

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