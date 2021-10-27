Варшава, , 12:10 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 27 октября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 8361 новый случай заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 133 человека, у 89 из которых были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 2 990 509 случаев заражений коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 76 672. В больницах по состоянию на 27 октября находятся 5 601 пациент с COVID-19. Из них 464 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Пик заболеваемости ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.