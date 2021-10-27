Москва, , 12:10 — REGNUM В ходе массовых артиллерийских обстрелов 26 октября Украина активно использовала беспилотники. Об этом 27 октября заявил военный эксперт ЛНР Андрей Марочко на телеканале «Россия 24».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все обстрелы сопровождались использованием беспилотных летательных аппаратов. Это не только тот, который был использован, но и другие беспилотные аппараты — буквально вся линия боевого соприкосновения по линии соприкосновения, буквально кишила этими беспилотными летательными аппаратами», — заявил Марочко.

«В ДНР удалось даже посадить один из таких беспилотников», — указал он.

По его словам, обе республики Донбасса 26 октября подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны вооружённых формирований Украины.

«Были применены от 82-мм миномётов до гаубиц 152 мм. Обстреливали абсолютно по всей линии боевого соприкосновения — это не только бывшие горячие точки, но есть также и уже новые точки, где начинает разгораться конфликт», — отметил эксперт.

26 октября украинские военные впервые применили в Донбассе ударный беспилотник — аппарат турецкого производства «Байрактар», по данным украинской стороны, уничтожил ракетным ударом артиллерийское орудие.