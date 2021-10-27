Москва, 27 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В ходе массовых артиллерийских обстрелов 26 октября Украина активно использовала беспилотники. Об этом 27 октября заявил военный эксперт ЛНР Андрей Марочко на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Все обстрелы сопровождались использованием беспилотных летательных аппаратов. Это не только тот, который был использован, но и другие беспилотные аппараты — буквально вся линия боевого соприкосновения по линии соприкосновения, буквально кишила этими беспилотными летательными аппаратами», — заявил Марочко.

«В ДНР удалось даже посадить один из таких беспилотников», — указал он.

По его словам, обе республики Донбасса 26 октября подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны вооружённых формирований Украины.

«Были применены от 82-мм миномётов до гаубиц 152 мм. Обстреливали абсолютно по всей линии боевого соприкосновения — это не только бывшие горячие точки, но есть также и уже новые точки, где начинает разгораться конфликт», — отметил эксперт.

26 октября украинские военные впервые применили в Донбассе ударный беспилотник — аппарат турецкого производства «Байрактар», по данным украинской стороны, уничтожил ракетным ударом артиллерийское орудие.