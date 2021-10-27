Варшава, , 12:08 — REGNUM Представители комитетов Сената Польши по правам человека и верховенству закона 26 октября начали рассматривать законопроект о строительстве стены на границе с Белоруссией. Об этом 27 октября сообщает Polskie Radio.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

Сообщается, что Сенат должен рассмотреть вопрос о строительстве пограничного укрепления до конца текущей неделе. Если это ведомство примет его без поправок, то законопроект поступит на подпись президенту, и его будет необходимо реализовать. В противном случае закон вернут в Сейм, и его придется пересмотреть.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос строительства стены на границе Польши и Белоруссии возник в Варшаве на фоне миграционного кризиса. В последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.