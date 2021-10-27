Санкт-Петербург, 27 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Реконструкция канализационного коллектора в центре Петербурга на набережной реки Мойки выполнена на 95%. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

padonak39 Канализационный коллектор

Напомним, масштабная реконструкция участка сооружения протяженностью 1318 метров была начата в октябре 2019 года и разделена на два этапа. Сначала специалисты предприятия выполнили работы на первом участке протяженностью 413 м, а затем приступили к реконструкции второго участка протяженностью 905 м. Сейчас работы находятся в финальной стадии и выполнены уже на 95%.

«Завершение работ позволит улучшить экологическую обстановку в Центральном районе Петербурга и в городе в целом, а также позволит не допустить разрушения коллектора», — уточнили на предприятии.

Еще предстоит завершить реконструкцию шести штолен, расположенных на участке от пересечения Конюшенного переулка до набережной реки Мойки, 60. Штольни используются для транспортировки дождевых и поверхностных стоков в коллектор. Рабочие разбивают существующую обделку штолен, останавливают водоприток, далее бетонированием восстанавливают обделку в прежнюю форму.

«Реконструкцию тоннельного коллектора вдоль реки Мойка ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» планирует завершить в декабре 2021 года», — подытожили в пресс-службе.