Нальчик, 27 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии обвиняют с мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями генерального директора строительной организации. Правоохранительные органы установили его причастность к хищению средств граждан, участвующих в долевом строительстве жилого дома, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

На скамье подсудимых окажется также и подельник 54-летнего генерального директора, который подыскивал ему клиентов. На удочку мошенников попались десять человек. Оплатив полную стоимость квартир, они так и не получили их в собственность.

«Обвиняемые получили от дольщиков денежные средства на общую сумму почти 31 млн рублей, которые потратили по своему усмотрению, не выполнив обязательств по договорам»,— говорится в сообщении МВД по региону.

Теперь за свои преступные действия соучастники ответят в суде, куда передано уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением.