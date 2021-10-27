Москва, , 12:05 — REGNUM ЛНР и ДНР подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом 27 октября заявил военный эксперт ЛНР Андрей Марочко на телеканале «Россия 24».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вчера обе республики Донбасса подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны вооружённых формирований Украины. Были применены от 82-мм миномётов до гаубиц 152 мм. Обстреливали абсолютно по всей линии боевого соприкосновения — это не только бывшие горячие точки, но есть также и уже новые точки, где начинает разгораться конфликт», — заявил Марочко.

26 октября украинские военные впервые применили в Донбассе ударный беспилотник — аппарат турецкого производства «Байрактар», который, по данным украинской стороны, уничтожил ракетным ударом артиллерийское орудие.