Москва, 27 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. ЛНР и ДНР подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом 27 октября заявил военный эксперт ЛНР Андрей Марочко на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Вчера обе республики Донбасса подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны вооружённых формирований Украины. Были применены от 82-мм миномётов до гаубиц 152 мм. Обстреливали абсолютно по всей линии боевого соприкосновения — это не только бывшие горячие точки, но есть также и уже новые точки, где начинает разгораться конфликт», — заявил Марочко.

26 октября украинские военные впервые применили в Донбассе ударный беспилотник — аппарат турецкого производства «Байрактар», который, по данным украинской стороны, уничтожил ракетным ударом артиллерийское орудие.