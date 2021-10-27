Киев, , 12:09 — REGNUM Первое боевое применение турецкого беспилотника Bayraktar против защитников Донбасса не повлекло за собой ранений или разрушений. Об этом сообщил 27 октября источник в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины President.gov.ua

Ударный беспилотник украинские силовики применили в посёлке Гранитное. По предварительным данным, удар был точечным.

«Пострадавших и жертв среди военных и гражданского населения нет», — сказал источник агентству «Интерфакс».

Он добавил, что гражданские объекты в районе предполагаемого удара не повреждены.

Как сообщало ИА REGNUM о первом использовании в Донбассе ударных дронов Bayraktar TB2 турецкого производства ранее заявил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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