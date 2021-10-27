Киев, 27 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. С призывом к гражданам Украины повышать навыки практической стрельбы обратился министр внутренних дел страны Денис Монастырский. Он написал об этом 27 октября на своей странице в соцсети Facebook.

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия — США — Испания Стрельба

«Восьмой год Украина находится в состоянии войны, поэтому уровень культуры обращения с оружием должен расти, этому надо уделять повышенное внимание в обществе. Необходимо повышать навыки практической стрельбы среди гражданского населения, расширяя сеть тиров», — говорится в сообщении главы украинского МВД.

Кроме того, Монастырский напомнил, что с 2022 года в стране начинает действовать закон «Об основах национального сопротивления», в результате чего, по его мнению, «навыки практической стрельбы будут очень нужны для построения обновленной украинской территориальной обороны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной Рады Украины Михаил Волынец дал украинцам совет запасаться навозом и кизяком для отопления жилья в связи с дефицитом энергоресурсов.