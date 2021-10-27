Белинский район, Пензенская область, , 12:15 — REGNUM На жителя Пензенской области при спиливании упало дерево. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью. По факту смерти жителя Белинского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Упавшее дерево

Днем 14 октября 43-летний мужчина вместе с тремя знакомыми производил рубку деревьев на территории Каменского-Свищевского участкового лесничества в Белинском районе. Одно из деревьев при спиливании упало на потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии 9 августа во время работ на неочищенном от сухостойных деревьев участке одно из деревьев упало на 39-летнего потерпевшего. У него диагностирован закрытый перелом правой бедренной кости со смещением, что считается тяжким вредом.

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