Чебоксары, , 11:59 — REGNUM В Чувашии сняли проблему острой нехватки медицинского кислорода в больницах. При этом в республике устанавливаются рекордные показатели по числу вновь выявленных случаев заражения и находящихся в реанимации. Об этом заявил глава республики Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Лабораторное исследование на наличие примесей и количества кислорода в процентном соотношении Александр Погожев © ИА REGNUM

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В республике в связи с дефицитом медицинского кислорода 22 октября был введён режим повышенной готовности. Власти решали проблему в ручном порядке, подключая другие регионы. Олег Николаев заявил, что ситуация начала стабилизироваться. По его словам, два предприятия, которые производят кислород в Чувашии («Химпром» и концерн «Тракторные заводы»), наращивают объёмы производства.

«Ситуация в республике если не стабилизируется, то, как минимум, поддерживается на том же уровне, чтобы оказать должную медицинскую помощь тем людям, которые в ней нуждаются», — сказал руководитель республики.

Он также обратил внимание на то, что в настоящее время в Чувашии, кроме выявляемого количества вновь заражённых коронавирусом, «бьются рекорды и по количеству людей, находящихся на реанимационных койках». Это повлекло рост потребления кислорода «в разы».

Республика продолжает работать в режиме быстрого реагирования.

«Там, где ситуация сложнее и требует большей оперативности, — туда идёт реакция», — пояснил Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября в Чувашии начались нерабочие дни в девяти муниципальных образованиях с резко ухудшившейся ситуацией с коронавирусом. Это Алатырь, Шумерля, Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Красноармейский, Марпосадский, Шумерлинский и Яльчикский районы. В остальных муниципалитетах нерабочая неделя начнётся 30 октября.

Напомним, что в Чуваши за период с 13 по 26 октября число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом выросло со 113 в сутки до 150.