Магнитогорск, Челябинская область, 27 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области трое граждан подозреваются в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Задержанным 17, 18 и 20 лет. По данным следствия, в августе они приобрели 14 граммов вещества. А при попытке сбыть его их задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области уже задерживали группы молодёжи, причастной к сбыту наркотиков. Среди пойманных есть и подростки.