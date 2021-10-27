Москва, 27 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В московский «Спартак» не обращались с предложениями о переносе матча Лиги Европы с итальянским «Наполи» на нейтральное поле. Об этом 27 октября сообщил журналистам глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

Mos.ru Стадион «Открытие Арена»

«Ни из «Наполи», ни из УЕФА, с представителями которого мы всегда на связи, к нам никто не обращался», — сказал Зеленов.

Он отметил, что в клубе считают абсурдной идею переноса матча с «Наполи» в другой город, поскольку «Спартак» соблюдает все регламенты УЕФА, касающиеся борьбы с коронавирусом.

Ранее итальянская газета Corriere dello Sport написала, что рассматривается возможность переноса матча «Спартак» — «Наполи» в другой город в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве.

Напомним, матч должен состояться 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».