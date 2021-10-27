Мадрид, 27 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Количество ипотечных кредитов, взятых на жилье в августе 2021 года в Испании, составило 30 105, что на 66,9% больше, чем в том же месяце 2020 года. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на данные Национального института статистики Испании.

Ипотечный жилищный кредит

Отмечается, что данная цифра является самым высоким показателем для августа за последние 11 лет.

Средняя сумма этих ипотечных кредитов составила 137 885 евро, что на 1,9% больше, чем в августе 2020 года.