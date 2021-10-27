Ташкент, 27 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленными палатами (ТПП) России и Узбекистана, а также Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана подписано накануне, 26 октября. Документом регламентировано увеличение числа обучающих центров для мигрантов, сообщает Подробно.уз.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Журналисты издания отмечают, что на сегодня такие центры функционируют в пяти городах РФ, в них обучается порядка 4 тысяч жителей Узбекистана.

«Идея подписания соглашения о взаимодействии в области трудовой миграции прорабатывалась уже довольно давно», — приводит издание слова главы ТПП РФ Сергея Катырина.

По его словам, Россия, особенно в период пандемии, столкнулась с острой нехваткой рабочих рук в большинстве отраслей экономики, прежде всего, в строительстве, агропромышленном комплексе и логистике.

«Подписанный документ позволит сторонам в ближайшем будущем организовать совместную работу по главным направлениям в сфере трудовой миграции», — отметил Катырин.

Напомним, в Узбекистане функционирует 16 специальных моноцентров для мигрантов, рассчитанных на обучение 65 тысяч человек 70 специальностям.