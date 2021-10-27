Ставрополь, , 11:51 — REGNUM В субъектах Северо-Кавказского федерального округа за все время пандемии коронавируса скончались от COVID-19 почти 10 тыс. человек. Более 1100 из них умерли за последние две недели. Такие данные были приведены 26 октября в ходе совещания в полпредстве президента РФ в СКФО с участием глав субъектов округа, посвященного вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации в СКФО и мерам по ее стабилизации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности от COVID-19. Всего количество умерших граждан нарастающим итогом с начала распространения новой коронавирусной инфекции составило 9737 человек, из них 1104 — за последние две недели (12,7 процента)» , — говорится в сообщении пресс-службе полпредства.

Общее число носителей инфекции за все время пандемии достигло более 284 тыс. человек. Только в течение последних двух недель прирост составил почти 17 тыс. человек или 6,3%. По данным медиков, в настоящее время число находящихся на лечении от COVID-19 граждан составляет более 26,6 тыс. человек.

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В ходе совещания перед главами субъектов СКФО была поставлена задача нарастить темпы вакцинации против коронавируса и тестирования на выявление наличия заболевания. Кроме того, было поручено мобилизовать резервы и возможности медицинских организаций, вовремя предотвратить дефицит оборудования, медицинского кислорода и лекарственных препаратов.