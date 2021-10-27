Киев, 27 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Украинскому адвокату бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Евгению Грушовцу не дали попасть на грузинскую территорию. Об этом юрист сообщил в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Меня не пустили в аэропорту Тбилиси в Грузию. Даже не объяснили причины. Забрали паспорт, передали его командиру экипажа (со слов стюардесс)», — написал адвокат.

Грушковец сообщил, что в результате его назвали «депортированным». Ему пришлось возвращаться на Украину без паспорта.

Напомним, Саакашвили прибыл Грузию перед первым туром выборов в органы самоуправления. Его задержали 1 октября. Экс-президент объявил голодовку и заявил, что его освобождение зависит от победы оппозиции во втором туре выборов, который пройдёт 30 октября. Арест Саакашвили даёт повод для его сторонников постоянно проводить акции протеста и обвинять власти в «политическом преследовании» экс-президента.