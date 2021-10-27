Первоуральск, Свердловская область, 27 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области мужчина применил силу в отношении полицейского. Инцидент произошел в психиатрической больнице, сообщает областное управление СКР.

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Подсудимый двигался на автомобиле, когда его остановили сотрудники ДПС ГИБДД. Полицейские заподозрили, что мужчина пьян и взяли у него тест на состояние алкогольного опьянения. Водитель не согласился с результатами анализа, после чего был направлен в наркологическое отделение для прохождения повторной процедуры.

В больнице свердловчанин передумал проходить исследование второй раз. Полицейский попытался остановить мужчину во время выхода из здания. Однако нетрезвый водитель ударил рукой стража порядка.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.