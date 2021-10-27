Москва, , 11:51 — REGNUM К длинным выходным из-за ухудшения ситуации по коронавирусу готовится каждый десятый житель России (10%). Не готовятся к локдауну двое из троих опрошенных, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

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В период подготовки респонденты делают прививки от COVID-19, закупают продовольствие, готовятся к переходу на удаленку, копят деньги, планируют путешествия и поездки.

Активнее к локдауну готовятся мужчины, чем женщин — 11% против 9%. Чаще всего мужчины закупают алкоголь и товары для ремонта, завершают текущие дела на работе. Женщины посещают салоны красоты, покупают книги, лекарства и ищут онлайн-курсы

Опрос проведен 25−26 октября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 390 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 60% жителей РФ одобряют введение дополнительных выходных дней в октябре-ноябре на пике эпидемии коронавируса.

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