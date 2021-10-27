София, , 11:50 — REGNUM Представители одного из крупнейших болгарских профсоюзов — Конфедерации труда «Подкрепа» (КТП), обратились к правительству Болгарии с требованием увеличить в 2022-м году финансирование образовательной сферы страны и обеспечить местных педагогов повышенной заработной платой и дополнительными социальными льготами. Об этом 27 октября сообщила софийская газета «Дума».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

»В настоящее время властям необходимо выделить из государственного бюджета средства на поддержку действующих национальных программ образования, ремонт школ и школьных спортивных объектов, а также материальную помощь преподавателям», — говорится в заявлении КТП.

По словам профсоюзных лидеров, подобное нововведение позволит не только в значительной степени смягчить удар от инфляционных процессов для отрасли в целом, но и привлечь в систему образования страны дополнительные кадры. В качестве первого шага на данном этапе авторы идеи требуют повысить на 15% зарплату школьным учителям и педагогам ПТУ. Впоследствии прибавка к соответствующему жалованию и другим социальным выплатам должна быть увеличена до 25%, отмечают активисты Конфедерации.

Напомним, на сегодняшний день минимальная зарплата учителя в Болгарии составляет 1260 левов ($746). В условиях общего финансового кризиса в стране и коллапса в работе учебных заведений из-за коронавируса педагогическую деятельность прекратили десятки тысяч специалистов.